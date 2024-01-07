Россияне ударили "Шахедом" по базе отдыха в Николаевской области, вспыхнул пожар

Как отметил Ким, вечером 6 января вражеский "Шахед" попал в рекреационную зону. В результате произошел пожар на одной из законсервированных баз отдыха.

Возгорание оперативно ликвидировали. В результате атаки никто не пострадал.

Силы обороны юга Украины отмечают, что этой ночью в зоне их ответственности сбили 11 дронов-камикадзе. Атаки и боевая работа длилась около 6 часов.

В Николаевской области ночью сбили 5 дронов-камикадзе, в Одесской и Днепропетровской области - по 2, а в Кировоградской и Винницкой - по 1.

Что еще известно об атаке

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.

Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.

В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.