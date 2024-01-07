Россияне ударили "Шахедом" по базе отдыха в Николаевской области, вспыхнул пожар

Российские войска вечером 6 января атаковали Николаевскую область дронами-камикадзе. В результате атаки вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram и Силы обороны юга в Telegram.
Как отметил Ким, вечером 6 января вражеский "Шахед" попал в рекреационную зону. В результате произошел пожар на одной из законсервированных баз отдыха.
Возгорание оперативно ликвидировали. В результате атаки никто не пострадал.
Силы обороны юга Украины отмечают, что этой ночью в зоне их ответственности сбили 11 дронов-камикадзе. Атаки и боевая работа длилась около 6 часов.
В Николаевской области ночью сбили 5 дронов-камикадзе, в Одесской и Днепропетровской области - по 2, а в Кировоградской и Винницкой - по 1.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.
Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.
В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.
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