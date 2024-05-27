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Россияне ударили по селу под Изюмом: есть жертва, среди раненых дети

Фото: оккупанты продолжают крыть КАБами Изюм и район Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска сбросили КАБ на село Богуславка Изюмского района. Есть жертва, среди раненых - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Обстрел КАБ. Разрушены 2 частных дома и повреждены 8 частных домов. Погибла женщина", - рассказал он.

Кроме того, пострадали две женщины, один мужчина и два парня - 13 и 9 лет.

Обстрелы Харьковской области КАБами

Россияне постоянно обстреливают Изюм и Изюмский район, Купянск и Купянск-Узловой, используя авиабомбы. Например, 25 мая российские войска обстреляли Купянск-Узловой. Пять человек получили ранения.

Отметим, во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили все эти города. Позже, в сентябре 2022 года ВСУ вернули, в частности, Изюм под свой контроль. В том же сентябре были освобождены Купянск и Купянск-Узловой.

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