РФ ударила КАБом по Купянск-Узловому: есть раненые, повреждено авто "скорой"
Российские войска обстреляли Купянск-Узловой в субботу, 25 мая. Пять человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Оккупанты ударили КАБом по Купянск-Узловому. По меньшей мере пять человек получили ранения", - рассказал он.
К тому же, по данным главы ОВА, повреждены автомобиль экстренной помощи и один гражданский автомобиль.
"Детали выясняются", - добавил Синегубов.
Обстрелы Харьковской области
Утром, 25 мая, сообщалось о взрывах в Харькове. Первоначально мэр города сообщал про "прилет" в районе Северной Салтовки. Позже выяснилось, что взрывы гремели в близком пригороде Харькова. Один человек был ранен.
Отметим, что оккупанты "Искандером" ударили по Харькову и в ночь на 25 мая. Зафиксированы два "прилета" в Слободском районе Досталось и Харьковскому району.
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