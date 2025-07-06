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Россияне ударили по спасателям во время тушения пожаров в Харькове и Херсоне

Фото: россияне ударили по спасателям в Харькове и Херсоне (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне атаковали спасателей во время выполнения задач в Харькове и Херсоне ночью 6 июля. К счастью, пожарные не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, в Харькове ночью враг ударил по городу с помощью дронов. После прибытия спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар. Была повреждена пожарная автоцистерна.

"Личный состав не пострадал - пожарные вовремя спустились в укрытие", - говорится в сообщении.

В Херсоне утром после обстрела города на территории АЗС возник пожар.

"Во время его тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно. В результате удара повреждена автоцистерна", - сообщили в ГСЧС.

 

Фото: россияне ударили по спасателям в Харькове и Херсоне (t.me/dsns_telegram)

 

 

Обстрел Украины

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, РФ выпустила по Украине 157 дронов и четыре зенитные управляемые ракеты С-300. Силы противовоздушной обороны обезвредили 117 дронов.

Под ударом врага этой ночью были Харьков и Запорожье. Также россияне атаковали Киевскую область. В результате атаки три человека пострадали, повреждены многоэтажки и частные дома.

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