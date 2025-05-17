Россияне ударили по рейсовому автобусу в Сумской области, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: в Сумской области под обстрел попал автобус с пассажирами (Getty Images)

Российские захватчики нанесли удары по пассажирскому автобусу в Сумской области недалеко от города Белополье. В результате атаки известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Сумскую областную военную администрацию.

"Враг ударил по гражданскому транспорту. Пострадали пассажиры", - говорится в заметке ОВА на Telegram-канале утром 17 мая. В администрации рассказали, что пострадавшим уже оказывается медицинская помощь. Также в ОВА отметили, что на место происшествия "срочно выехали медики и спасательные службы". "Уточненная информация - позже", - добавили в ОВА. Новость дополняется...