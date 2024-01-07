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Россияне ударили ракетой и дронами по городу в Сумской области

Фото: россияне ударили ракетой и дронами по городу в Сумской области (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Это произошло днем 7 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Российские захватчики направили ракету и два дрона-камикадзе типа "Шахед". По предварительным данным, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают аварийно-спасательные службы, людям оказывается вся необходимая помощь.

Добавим, Воздушные силы ВСУ около 14:07 сообщали об угрозе ударов дронами в Сумской области. В регионе объявляли воздушную тревогу, длившуюся около 30 минут.

Ночная атака

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.

Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.

В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.

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