Россияне ударили ракетой и дронами по городу в Сумской области

Российские захватчики направили ракету и два дрона-камикадзе типа "Шахед". По предварительным данным, повреждены 23 частных дома. Информация о пострадавших уточняется.

На месте работают аварийно-спасательные службы, людям оказывается вся необходимая помощь.

Добавим, Воздушные силы ВСУ около 14:07 сообщали об угрозе ударов дронами в Сумской области. В регионе объявляли воздушную тревогу, длившуюся около 30 минут.

Ночная атака

Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью захватчики выпустили по Украине 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО сбили 21 из них.

Кроме того, враг запустил три зенитных управляемых ракеты С-300 из временно оккупированных районов Донецкой области.

В Днепре поздно вечером был атакован многоквартирный дом. Спасатели спасли из-под завалов 6 человек, среди которых двое детей. В ГСЧС показали фото российской атаки.