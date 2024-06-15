Россияне ударили ракетой по Шостке: есть жертва и семь раненых

"Шосткинская община: враг нанес ракетный удар по Шосткинской общине. Предварительно, один человек погиб, четверо получили ранения разной степени тяжести", - сообщили в ОВА 14 июня.

Число раненых возросло

Уже в субботу, 15 июня, в ОК "Север" сообщили о 7 раненых.

"В результате обстрела погиб один гражданский человек и семь получили ранения, повреждены промышленные сооружения", - отметили военные.

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают приграничные районы Сумской области, а также город Сумы. Ситуация обострилась после того, как россияне начали новое наступление в приграничных районах Харьковской области.

При этом пограничники не исключают расширение зоны боевых действий. Как отмечал ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, "никогда нельзя исключать, что враг захочет или сможет перебросить или расширить зону боевых действий по другим направлениям, в том числе в пределах Харьковской области или даже Сумской".