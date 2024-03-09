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Россияне ударили ракетой по Одесской области

Фото: россияне ударили ракетой по Одесской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики утром 9 марта атаковали Одесскую область. Оккупанты выпустили ракету Х-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечают военные, враг из самолета тактической авиации, заходившего из акватории Черного моря, выпустил ракету Х-31.

Вражеская ракета попала в поле вне населенного пункта. В результате атаки люди и инфраструктура не пострадали.

Добавим, что воздушную тревогу в Одесской области сегодня объявили в 9:02. Она длилась почти 20 минут. В свою очередь Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракеты с Черного моря в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Удар по Одессе во время визита Зеленского

Напомним, российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян. Позже президент отметил, что россияне применили баллистику, а ракета ударила в 300-400 метрах от места нахождения лидеров.

Как отмечают местные власти, в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.

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