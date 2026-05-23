Россияне ударили ракетой по Одесской области: ранены девять человек, среди них дети

23:16 23.05.2026 Сб
1 мин
Самому младшему из раненых - восемь лет
aimg Валерия Абабина
Фото: Враг нанес ракетный удар по Одесской области (фото иллюстративное t.mekyiv_n)

Вечером 23 мая россияне атаковали ракетой гражданскую инфраструктуру Одесской области. По предварительным данным, ранены девять человек, среди них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Читайте также: Россияне сожгли протестантскую церковь на Харьковщине

В результате удара по гражданской инфраструктуре Одесской области пострадали девять человек, в том числе трое детей в возрасте от 8 до 12 лет. Семеро раненых доставили в больницы.

Состояние одного из взрослых врачи оценивают как тяжелое, дети находятся в состоянии средней тяжести. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают все соответствующие службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, удар по Одесской области стал частью серии российских атак по Украине 23 мая.

Сегодня дрон попал в траурную колонну на окраине Сум - погиб мужчина, который получил сверхтяжелые ранения, еще несколько человек госпитализировали. Россияне также дважды за день обстреляли Балаклею на Харьковщине, сожгли церковь "Свет Евангелия" и жилые дома.

