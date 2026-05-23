Россияне сожгли протестантскую церковь на Харьковщине

21:29 23.05.2026 Сб
2 мин
Удары по городу продолжались один за другим, второй прилет сжег церковь
aimg Валерия Абабина
Россияне сожгли протестантскую церковь на Харьковщине Фото: Последствия российского удара по Балаклее (t.me/vkarabanov)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

23 мая российские войска повторно атаковали Балаклею в Харьковской области. В результате удара повреждены здание церкви "Свет Евангелия", многоквартирный дом и постройки частного сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Балаклейской городской военной администрации Виталия Карабанова.

По словам Карабанова, повторный обстрел города повредил церковь "Свет Евангелия" в одном из микрорайонов.

"Место, куда люди приходили за молитвой, стало целью для российского оружия", - заявил руководитель МВА.

Также повреждены многоквартирный жилой дом и здания частного сектора. По данным администрации, в результате этого удара никто не пострадал. На месте происшествия работают соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий.

Фото: Последствия российского удара по Балаклее (t.me/vkarabanov)

Фото: Последствия российского удара по Балаклее (t.me/DSNS_Kharkiv)

Это был не первый удар по Балаклее в этот день. Ранее два российских беспилотника попали в центральную часть города. В результате той атаки ранения различной степени получили четверо жителей, им оказали медицинскую помощь.

В результате ударов по центру города повреждены учреждения культуры, лицей, предприятие гражданской инфраструктуры, кафе и многоквартирный жилой дом. На местах попаданий также работают все профильные службы.

Напомним, удары по Балаклее стали частью массированной атаки на Украину. В ночь на 23 мая Россия выпустила по стране 124 ударных беспилотника типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.

Силы ПВО сбили или подавили 102 из них, однако в девяти локациях зафиксировали попадания.

В этот же день российский дрон атаковал траурную колонну на окраине Сум. В результате удара погиб мужчина, который получил сверхтяжелые ранения, еще несколько человек были госпитализированы.

