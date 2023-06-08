Россияне ударили ракетами по Умани: есть пострадавшие

Российские оккупанты сегодня, 8 июня, обстреляли ракетами Уманский район. В результате вражеского удара есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.
"Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашему Уманскому району. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", - рассказал Табурец.
Фото: последствия обстрела Умани (t.me/cherkaskaODA)
По его словам, из-за вражеской атаки ранения по меньшей мере получили восемь человек. Двое - в тяжелом состоянии.
Фото: россияне обстреляли Умань (t.me/mvs_ukraine)
Табурец отметил, что на месте происшествия уже работают службы. Детали удара устанавливают.
Напомним, сегодня вечером по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы писали о том, что российские оккупанты запустили ракеты "Калибр".
При этом позже местные жители Черкасской области сообщали о взрыве в регионе.
Стоит заметить, что последний раз оккупанты били по Умани 28 апреля. Тогда они ракетой разрушили 14 квартир многоэтажного дома. Погибли 23 мирных жителя, в том числе дети.
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