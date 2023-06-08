Россияне ударили ракетами по Умани: есть пострадавшие

"Вечер с тревогой и, к сожалению, последствиями. Враг снова нанес ракетный удар по нашему Уманскому району. Есть два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар", - рассказал Табурец.

Фото: последствия обстрела Умани (t.me/cherkaskaODA)

По его словам, из-за вражеской атаки ранения по меньшей мере получили восемь человек. Двое - в тяжелом состоянии.

Фото: россияне обстреляли Умань (t.me/mvs_ukraine)

Табурец отметил, что на месте происшествия уже работают службы. Детали удара устанавливают.

Вечерняя воздушная тревога

Напомним, сегодня вечером по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Мониторинговые каналы писали о том, что российские оккупанты запустили ракеты "Калибр".

При этом позже местные жители Черкасской области сообщали о взрыве в регионе.

Стоит заметить, что последний раз оккупанты били по Умани 28 апреля. Тогда они ракетой разрушили 14 квартир многоэтажного дома. Погибли 23 мирных жителя, в том числе дети.