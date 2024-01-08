В Харькове слышны взрывы
В Харькове прогремело по меньшей мере четыре взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
В Харькове прогремело не менее 4 взрывов. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о возможных еще прилетах
"Утро начинается со взрыва в городе. Возможны еще прилеты и призываю всех осторожничать", - написал Терехов.
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об ударах по городу.
"Оккупанты наносят удары по Харькову и области Находитесь в укрытиях!", - сообщил Синегубов.
Обновлено 07:41
По словам начальника Харьковской ОВА, оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается.
"На данный момент - без пострадавших. Информация обновляется", - написал Синегубов.
В Харьковской области оккупанты попали в частный дом. Под завалами находятся люди.
"В городе Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом. Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте", - написал Синегубов.
Удары россиян по Харькову
Чаще всего российские войска бьют по Харькову из Белгорода.
Так, 7 января, россияне вечером ударили по Харькову ракетами. Предварительно - "С-300".
Также взрывы были в городе и области 6 января. По словам начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне ударили ракетами С-300 между населенными пунктами в Харьковском районе.
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