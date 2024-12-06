Россияне ударили по админзданию Кривого Рога: есть жертвы, среди раненых дети

"Россияне попали в гражданское админздание. Продолжается аварийно-спасательная операция", - сообщил Вилкул.

Он рассказал, что в результате российского удара есть жертвы и раненые. Среди раненых есть ребенок 6 лет, который сейчас находится в больнице.

"Разворачивается Штаб помощи людям в том же месте, где был в прошлый раз. Местные знают. Стройматериалы, коммунальные бригады, расселения, заявления в помощь от города", - подчеркнул председатель Совета обороны.

Обновлено в 17:31.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что сейчас известно о двух погибших.

"И, предварительно, 8 пострадавших. Из них половина - госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек не выходит на связь. Спасатели обследуют разбитое здание", - рассказал он.