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Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина

Херсонская область, Вторник 27 февраля 2024 17:34
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Россияне обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина Фото: россияне обстреляли село в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска во вторник днем, 27 февраля, обстреляли село Велетенское Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Российская армия убила пожилую жительницу села Велетенское. Около 16:20 оккупанты обстреляли населенный пункт. Одно из попаданий пришлось по жилому дому", - сообщил Прокудин.

В результате вражеского обстрела от полученных ранений на месте погибла 82-летняя женщина.

Ситуация в Херсоне и области

Напомним, что осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны. ВСУ удалось освободить правобережную часть Херсонской области от оккупационных войск. В частности, под контроль Украины вернулся и Херсон.

В настоящее время Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Оккупанты атакуют жилые кварталы по тяжелому вооружению и беспилотникам.

Так, 25 февраля россияне обстреляли один из населённых пунктов Бериславского района Херсонской области. В результате вражеского удара погибли два человека.

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