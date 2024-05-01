Россияне ударили по Одессе баллистическими ракетами, есть погибшие и раненые

Обстрелы Одессы

Россияне почти ежедневно атакуют Одессу ударными беспилотниками типа "Шахед", а также крылатыми и баллистическими ракетами. В районе города и области до сих пор отсутствуют системы ПВО вроде Patriot или SAMP/T, способные сбивать баллистические цели.

Поздно вечером 30 апреля в Одессе прогремели два мощных взрыва. Мониторинговые каналы сообщали о запуске ракет с территории временно оккупированного Крыма.

29 апреля россияне ударили по городу баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным боеприпасом. В результате атаки был поврежден и загорелся дворец студентов "Одесской юридической академии", известный под названием "Замок Гарри Поттера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.