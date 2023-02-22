Россияне ударили по Очакову и Куцурубской общине: есть тяжелораненый

Так, вчера, 21 февраля, в 11:58 враг совершил обстрел населенного пункта Очаковской общины.

"Один человек получил тяжелые ранения", - рассказал он.

Также, по словам Кима, в 12:12 враг наносил удары с РСЗО по населенному пункту Куцурубской общины.

"Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет", - добавил глава региона.

Как сообщалось, по данным на утро понедельника, 20 февраля, российские оккупанты обстреляли Куцурубскую и Очаковскую общины. В первой – поврежден дом.

Напомним, на утро воскресенья, 19 февраля, российские оккупанты обстреляли Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области. В Николаеве без атак.