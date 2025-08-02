Россияне ударили по Николаеву ракетой с Ту-22М3: что известно о последствиях

Сегодня вечером Воздушные силы Украины сообщили, что по меньшей мере один российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М3 был зафиксирован в акватории Черного моря.

Уже через несколько минут после этого жители Николаева услышали звук взрыва. Сенкевич отметил, что выясняет информацию относительно вражеской атаки.

"Российские террористы атаковали Николаев. Все соответствующие службы уже работают, сейчас все выясняем. Детали - позже", - пояснил он.

Глава ОВА в свою очередь рассказал, что после атаки россиянами в городе возник пожар.

"Все службы работают", - добавил он.

Обновлено в 23:17

Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что из-за обстрела в городе разрушены частные дома и повреждены еще ряд домов, включая многоэтажки.

"Российская армия продолжает воевать с гражданскими... Продолжается ликвидация пожара. Наши службы наготове. Все работаем", - написал он.

Ситуация со светом

В то же время Ким сообщил, что после вражеского удара в Николаевской области есть отключения света. Глава ОВА отметил, что сейчас выясняют, что именно стало причиной перебоев.

Отметим, ранее мы писали, что вечером Херсон и Николаевская область остались без света.

Стоит отметить, что по состоянию на 22:51 глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин призвал людей экономно пользоваться электроэнергией до стабилизации ситуации.

"Энергетики начали подключать к сети абонентов в Херсоне", - добавил он.