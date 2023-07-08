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Россияне ударили по Лиману: 6 человек погибли, есть раненые

Фото: россияне ударили по Лиману (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Лиман в Донецкой области. В результате атаки погибли по меньшей мере шесть человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Он сообщил, что из-за обстрела города по меньшей мере шесть человек погибли и пятеро получили ранения.

Оккупанты нанесли удар по Лиману с РСЗО около 10:00. Они попали в частный сектор. В результате обстрела были повреждены дом и магазин.

На месте работает полиция. Тем временем парамедики оказывают необходимую медицинскую помощь.

Обстрелы Донецкой области

Российские оккупанты каждый день ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области. Под ударами находятся прифронтовые населенные пункты региона и те, которые находятся в относительном тылу.

Так, 6 июля захватчики обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области, в результате чего погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, в конце июня россияне обстреляли школу в Покровском районе. Тогда погибли два человека, еще шесть были ранены.

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Донецкая область