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Россияне ударили по Кривому Рогу: горит многоэтажка

Фото: россияне ударили по Кривому Рогу (t.me/ermaka2022)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 12 марта, нанесли удар по Кривому Рогу. В результате этого начался пожар в многоэтажке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Взрыв в Кривом Роге. В результате вражеской атаки начался пожар в многоэтажке. Всю информацию уточняем", - написал чиновник. 

Он также подчеркнул, что угроза ударов продолжается и призвал жителей Днепропетровской области находиться в безопасных местах. 

Отметим, в 18:35 Воздушные силы Вооруженных сил Украины писали о том, что в направлении Кривого Рога летит управляемая авиационная ракета. Вероятно, это была Х-59. 

Атаки на Кривой Рог

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают ракеты и дроны в сторону Кривого Рога. Там часто раздаются взрывы. 

В частности, несколько взрывов жители города слышали 8 марта

При этом 1 марта украинские воины уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.

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