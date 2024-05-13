Россияне ударили кассетными боеприпасами по Черниговской области, есть пострадавшие

Обстрелы Черниговской области

Российские войска вторглись в Черниговскую область 24 февраля 2022 года, пытаясь захватить Чернигов и другие города. Украинские силы оказали ожесточенное сопротивление, битва за Чернигов продолжалась до начала апреля.

Город претерпел значительные разрушения в результате обстрелов, многие жители были вынуждены эвакуироваться.

17 апреля россияне в очередной раз обстреляли Чернигов, в результате чего погибли 17 человек. Детальнее о той атаке - по ссылке.

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