Россияне ударили КАБами, есть пострадавший: детали обстрела Сум

Отметим, до этого 19 сентября, российские войска обстреляли пансионат для пожилых людей в Сумах. Тогда погиб один человек, еще 13 пострадали. На момент удара в учреждении находились почти 300 человек вместе с персоналом.

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