Россияне ударили по Херсону: погибла женщина, еще одну госпитализировали

Обстрелы Херсона и области

Напомним, что российские военные регулярно применяют дроны для атак на гражданскую инфраструктуру и транспорт, в частности в прифронтовых районах Херсона и области.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией, а тем временем армия РФ почти ежедневно обстреливает Херсон и другие населенные пункты на правом берегу Днепра.

До этого российские оккупанты обстреляли район 23 мая. Тогда было известно о 10 раненых гражданских и трех погибших.

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