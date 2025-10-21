Россияне ударили по Харькову КАБами: повреждены минимум 15 домов, есть пострадавшие

Согласно сообщениям мэра, в городе было слышно по меньшей мере 4 взрыва. Попадания были в двух районах.

"Есть предварительная информация о попадании в частный сектор Индустриального района. На месте вражеского удара пожар, есть пострадавшие", - писал Терехов.

Отметим, что изначально было известно о 4 пострадавших - у всех них была острая реакция на стресс. По последним данным, количество пострадавших возросло до 9.

Позже мэр уточнил, вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. Кроме того, был подтвержден удар по Немышлянскому району. Последствия пока уточняются.