Россияне ударили по Харькову КАБами: повреждены минимум 15 домов, есть пострадавшие

Россияне в ночь на 21 октября запустили по Харькову авиабомбы. В результате обстрела повреждено более десятка домов и известно о пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
Согласно сообщениям мэра, в городе было слышно по меньшей мере 4 взрыва. Попадания были в двух районах.
"Есть предварительная информация о попадании в частный сектор Индустриального района. На месте вражеского удара пожар, есть пострадавшие", - писал Терехов.
Отметим, что изначально было известно о 4 пострадавших - у всех них была острая реакция на стресс. По последним данным, количество пострадавших возросло до 9.
Позже мэр уточнил, вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе. Кроме того, был подтвержден удар по Немышлянскому району. Последствия пока уточняются.
Напомним, что россияне в последнее время очень часто атакуют Харьков, применяя для атак различные средства поражения. В частности, дроны, ракеты и авиабомбы.
Так, например, поздно вечером, 5 октября, враг массированно ударил по городу беспилотниками. Россияне применили минимум 15 дронов и в результате обстрела были повреждены дома в частном секторе и пострадали люди.