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Россия из авиации ударила по Пологовскому району Запорожской области: разрушена школа

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Запорожье, Воскресенье 09 апреля 2023 15:11
Россия из авиации ударила по Пологовскому району Запорожской области: разрушена школа Фото: РФ нанесла авиаудар по Пологовскому району Запорожской области 9 апреля, разрушив школу (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 9 апреля, российские войска обстреляли Пологовский район Запорожской области. Из авиации оккупанты ударили по школе, разрушив ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области.

"Разрушен двухэтажный корпус школы; взрывной волной повреждены 3 частных дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв.м - в результате удара загорелись разрушенные строительные конструкции учебного заведения.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок. За сутки в области 3 человека погибли, 5 получили ранения.

Отметим, что российские оккупанты увеличили интенсивность атак Запорожской области с применением авиационных бомб.

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