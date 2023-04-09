Россия из авиации ударила по Пологовскому району Запорожской области: разрушена школа

В воскресенье, 9 апреля, российские войска обстреляли Пологовский район Запорожской области. Из авиации оккупанты ударили по школе, разрушив ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Запорожской области .

Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье . В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок. За сутки в области 3 человека погибли, 5 получили ранения.

"К счастью, жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв.м - в результате удара загорелись разрушенные строительные конструкции учебного заведения.

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