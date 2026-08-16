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Россияне ударили дроном по почте в Краматорске, есть погибший и раненые

20:05 16.08.2026 Вс
1 мин
Дрон попал прямо в помещение отделения почты
aimg Валерия Абабина
Фото: Российский дрон атаковал почтовое отделение (t.me/VadymFilashkin)

В Краматорске Донецкой области в результате удара российского беспилотника по отделению почты погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

Что известно об ударе

Днем россияне атаковали Краматорск беспилотником и попали в помещение почты. Повреждены здания отделения, окончательные последствия удара еще уточняются.

По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения. На месте работают все ответственные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Филашкин подчеркнул, что враг снова ударил по месту, куда люди приходят по обычным делам.

"Россияне снова ударили по месту, куда люди приходят по своим обычным делам. Именно так враг пытается превратить любую будничную минуту в смертельную опасность", - отметил он.

Глава ОВА призвал жителей Донбасса эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

Напомним, Краматорск из-за близости к линии фронта испытывает удары почти каждый день. Лишь 13 августа россияне восемь раз атаковали КАБами город и поселок Беленькое - тогда погиб человек, еще 15 получили ранения.

А 4 августа в результате удара авиабомбами по центру города пострадали по меньшей мере 22 человека .

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