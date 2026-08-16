Россияне ударили дроном по почте в Краматорске, есть погибший и раненые

Что известно об ударе

Днем россияне атаковали Краматорск беспилотником и попали в помещение почты. Повреждены здания отделения, окончательные последствия удара еще уточняются.

По предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения. На месте работают все ответственные службы, пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Филашкин подчеркнул, что враг снова ударил по месту, куда люди приходят по обычным делам.

"Россияне снова ударили по месту, куда люди приходят по своим обычным делам. Именно так враг пытается превратить любую будничную минуту в смертельную опасность", - отметил он.

Глава ОВА призвал жителей Донбасса эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.