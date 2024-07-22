Кулеба назвал приоритетные шаги для срочной поддержки энергетики Украины

Украина активно работает над улучшением ситуации в энергетической системе. Усилия сосредоточены на пяти направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Дмитрий Кулебу в ходе онлайн-участия в заседании Совета министров иностранных дел Европейского союза (ЕС).

"Российские ракетные и беспилотные удары уничтожили или повредили значительную часть генерирующих мощностей, тепловой генерации, гидроэлектростанций, объектов системы передачи электроэнергии", - заявил министр.

По словам Кулебы, сейчас усилия Украины в вопросе поддержания энергетической системы, сосредоточены на пяти направлениях:

усиление противовоздушной обороны (ПВО);

быстрый ремонт, а также восстановление объектов генерации и распределения;

децентрализация энергосистемы, в частности установка когенерационных установок;

увеличение импортных мощностей из ЕС с нынешних 1,7 до 2,2 гВт;

привлечение средств и оборудования от партнеров.

Министр призвал европейских партнеров Киева активизировать свои усилия по вышеупомянутым направлениям.

Воздушный террор

Кулеба отметил, что самым большим преимуществом России все еще остается ее воздушный террор. Каждый месяц враг сбрасывает от 3,2 до 3,5 тысячи управляемых авиабомб.

"Украина нуждается в возможностях для уничтожения носителей управляемых авиабомб, в частности российских боевых самолетов на аэродромах и в небе. Дальнобойные авиаудары и современная противовоздушная оборона являются основой для прекращения ежедневного российского террора", - подчеркнул он.

Министр подчеркнул важность разрешения Силам обороны наносить удары по военным целям россиян на вражеской территории, в частности по местам концентрации вражеских войск и техники.

Ситуация со светом в Украине

С начала текущего года Российская Федерация неоднократно осуществляла массированные обстрелы украинских энергетических объектов. В результате этих атак Украина потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций.

Тем временем в "Укрэнерго" предупредили, что сегодня, 22 июля, самые большие отключения будут действовать вечером.