Россияне ударили дронами и артиллерией по Сумской области: есть погибшие и раненые

"Сегодня около 16:00 российские оккупанты нанесли удары по жилому кварталу областного центра беспилотниками. В результате взрыва погиб мужчина, еще один человек получил ранения", - отмечают в Нацполиции.

Также, по словам правоохранителей, 24 февраля враг совершил артиллерийский обстрел с. Шевченково Сумской области. В результате атаки погиб местный житель, 44-летний работник местного предприятия. Еще четыре человека получили ранения.

В Нацполиции добавили, что на месте событий работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели и другие профильные службы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

"По данным фактам начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)", - подытожили правоохранители.

Фото: полиция фиксирует последствия атаки россиян в Сумской области (t.me/UA_National_Police) Российские атаки

Также 24 февраля, РФ нанесла авиаудар по Харьковской области. Спасатели искали людей под завалами.

В результате атаки РФ пострадали четыре человека, в том числе 18-летняя девушка и 21-летний мужчина, которые доставлены в больницу. Их состояние стабильное.

В результате взрыва повреждено около 30 домов, пять из которых разрушены почти полностью. Кроме того, существенно повреждены десятки хозяйственных построек.