Россияне ударили дронами по Павлограду: атаковано предприятие

Атака РФ по Украине

В ночь на 18 января российские войска снова атаковали Украину дронами. Тревогу, в частности, в Киеве объявили около 6:00. После взрывов в некоторых районах пропала вода, а в Шевченковском районе начался пожар нежилого здания. Сейчас в Киеве известно о четырех погибших.

Кроме того, Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки есть разрушения, повреждены здания, а также ранены люди. Сейчас известно о 6 пострадавших.

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