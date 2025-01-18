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Россияне ударили дронами по Павлограду: атаковано предприятие

Фото: россияне ударили дронами по Павлограду 18 января, атаковано предприятие (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 18 января ударили дронами по Повлограду. Атаковано предприятие, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Агрессор атаковал Павлоград БпЛА "Shahed", - рассказал он.

По его словам главы ОВА, есть разрушения на территории промышленного предприятия.

"Там произошел пожар, который спасатели потушили", - констатировал Лысак.

 

Атака РФ по Украине

В ночь на 18 января российские войска снова атаковали Украину дронами. Тревогу, в частности, в Киеве объявили около 6:00. После взрывов в некоторых районах пропала вода, а в Шевченковском районе начался пожар нежилого здания. Сейчас в Киеве известно о четырех погибших.

Кроме того, Россия атаковала Запорожье баллистикой. В результате атаки есть разрушения, повреждены здания, а также ранены люди. Сейчас известно о 6 пострадавших.

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