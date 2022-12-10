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Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области: есть раненыне

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Днепропетровская область, Суббота 10 декабря 2022 07:53
Оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области: есть раненыне Фото: войска РФ обстреляли Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии ночью, 10 декабря, две общины в Днепропетровской области, и в результате вражеских атак есть пострадавшие.

Об том сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко в Telegram

"Пять атак и четверо пострадавших… Ночь в Никопольщине снова прошла под обстрелы тяжелой артиллерии врага. Россияне ударили по двум общинам - Никопольской и Марганецкой. Больше всего досталось Никополю. Там ранены четверо пожилых людей", - рассказал чиновник.

Спасатели ГСЧС достали супругов из горящей квартиры, после чего медики оказали пострадавшим помощь. Сейчас муж и жена уже на домашнем лечении.

Кроме того, были госпитализированы с минно-взрывными травмами 72-летний мужчина и 86-летняя женщина. У пенсионеров состояние средней тяжести.

"В городе изуродованы 11 многоэтажных и частных домов. Российские снаряды повредили и детский сад, административное и офисное здание, автомойку, автостоянку, несколько автомобилей, газопровод и линии электропередач", - рассказал глава ОВА.

В Марганецком обществе, к счастью, пострадавших нет.

Резниченко добавил, что в других районах области ночь была тихой - без тревог и чрезвычайных ситуаций.

Также чиновник опубликовал фото последствий вражеского обстрела этой ночью.

Последствия обстрела войсками РФ в Днепропетровской области 10 декабря (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Ранее сообщалось, что прошлой ночью, 9 декабря, российские войска ночью снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области, применяя "Грады" и тяжелую артиллерию.

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