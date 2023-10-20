Россияне ударили по дачному кооперативу в Кривом Роге: есть погибший и раненая

"Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что погиб 60-летний мужчина. Также осколочные ранения получила женщина 57 лет, она в больнице в тяжелом состоянии.

"Из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже укротили. Все последствия уточняются", - добавил Лысак.

Взрывы в Кривом Роге

Российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

Сегодня сообщалось, что в некоторых районах Кривого Рога жители слышали взрывы во время воздушной тревоги. Также вчера сообщалось об эффективной работе ПВО за городом.

Также напомним, что в конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.