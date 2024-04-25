Россияне ударили по Балаклее: "прилет" возле вокзала, есть пострадавшие

Российские оккупанты сегодня, 25 апреля, обстреляли Балаклею Харьковской области. Попадание зафиксировано возле вокзала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадание возле железнодорожного вокзала", - написал Синегубов.
Он уточнил, что предварительно известно о пятерых пострадавших. Ранения получили два мужчины и три женщины.
Детали устанавливают. На месте атаки работают все службы.
Обновлено 17:20
Количество пострадавших в Балаклее возросло до семи.
Напомним, Харьковская область регулярно находится под атаками российских оккупантов. Это объясняется тем, что регион граничит с Россией. Также там ведутся активные боевые действия возле Купянска.
3 апреля Синегубов в интервью РБК-Украина рассказал, что оккупанты усилили обстрелы Харьковской области. Это касается как Харькова, так и других населенных пунктов.
Для атак враг, в частности, использует управляемые авиабомбы, которые приводят к значительным разрушениям. Таким вооружением солдаты РФ бьют по гражданской инфраструктуре.
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