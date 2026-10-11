ua en ru
Вс, 11 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами: погиб человек, 10 раненых

14:33 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами: погиб человек, 10 раненых Фото: спасатели ГСЧС при ликвидации последствий обстрела (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска днем 11 октября атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Попадания зафиксировали на территории СТО в Немышлянском районе, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Харькова Игоря Терехова.

Около 13:58 Терехов сообщил, что российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами. Под удар попал частный сектор Немышлянского района, где после попадания вспыхнул пожар.

Впоследствии мэр уточнил, что попадание произошло на территории СТО, расположенной рядом с частными домами.

По состоянию на 14:17 было известно о трех пострадавших.

Также удар полностью разрушил два частных дома. Еще около 15 домов повредила взрывная волна. На месте атаки горело несколько автомобилей.

В 14:20 Терехов сообщил, что из-под завалов одного из поврежденных домов деблокировали мужчину. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате российской атаки погиб человек.

Терехов уточнил, что речь идет о женщине, которую достали из-под завалов.

"По уточненной информации, человек, деблокированный из-под завалов изуродованного дома, является женщиной 35 лет. К сожалению, несмотря на все усилия медиков, от полученных травм он умер", - написал он.

Позже глава ОВА сообщил, что в результате российской атаки пострадали 7-летний мальчик, 44-летняя женщина, 30-летний и 61-летний мужчины.

Погибшей оказалась 36-летняя женщина.

По состоянию на 15:03 количество пострадавших выросло до 8 человек.

Среди пострадавших 47-летний и 36-летний мужчины, 62-летняя и 72-летняя женщины.

Впоследствии мэр Харькова сообщил, что количество раненых возросло снова. По состоянию на 15:17 10 человек пострадали от российского удара .

Также повреждены 35 домов и 8 автомобилей.

Российские войска продолжают регулярно атаковать Харьков. В частности, 10 октября российские беспилотники атаковали Холодногорский и Слободской районы Харькова. Один из дронов попал в медицинское учреждение, где вспыхнул пожар.

Той же ночью под удар попало Запорожье. Российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли люди, среди них дети, ранены. Под завалами еще могут жить.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Харьков
Новости
Украина может прекратить удары по российским НПЗ: Зеленский назвал главное условие
Украина может прекратить удары по российским НПЗ: Зеленский назвал главное условие
Аналитика
Киев, Одесса и Днепр – цель вражеских ударов по энергетике: блиц с Харченко
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина Киев, Одесса и Днепр – цель вражеских ударов по энергетике: блиц с Харченко