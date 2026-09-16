ua en ru
Ср, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне ударили по автобусу на Никопольщине, погибли 5 человек

09:40 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Россияне ударили по автобусу на Никопольщине, погибли 5 человек Фото: Россияне продолжают атаковать пассажирские автобусы (mykola_lukashuk)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром 16 сентября российские захватчики нанесли удар по пассажирскому автобусу в Никопольском районе Днепропетровской области. Местные власти подтвердили, что есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОГА Александра Ганжи и пост главы ДОР Николая Лукашука.

"Пять человек погибли, по меньшей мере семь ранены из-за вражеского удара по рейсовому автобусу на Никопольщине", - написал Ганжа.

По его словам, российские оккупанты ударили по автобусу беспилотником.

Глава ОГА также подтвердил, что пятеро гражданских в результате атаки погибли непосредственно на месте.

"Семь раненых сейчас под наблюдением врачей. Им оказывают всю необходимую помощь", - уточнил Ганжа.

Россияне ударили по автобусу на Никопольщине, погибли 5 человек

Последствия атаки РФ на рейсовый автобус Никопольщины 16 сентября (Фото: mykola_lukashuk)

Лукашук обратил внимание на то, что российские захватчики регулярно терроризируют мирных жителей Никопольщины.

Россияне ударили по автобусу на Никопольщине, погибли 5 человек

Последствия атаки РФ на рейсовый автобус Никопольщины 16 сентября (Фото: mykola_lukashuk)

"Россияне цинично ударили по пассажирскому автобусу. Просто по маршрутке, в которой люди ехали по своим делам. Пять человек погибли. Многие ранены. Нелюди. Искренние соболезнования родным погибших. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления", - написал он.

Днепропетровская областная прокуратура уже начала уголовное производство по факту военного преступления в соответствии с соответствующей частью статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно Россия снова нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу.

Также мы писали об обязательной эвакуации из двух сел Днепропетровской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепропетровская область Война России против Украины Атака дронов
Новости
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько целей обезвредила ПВО
РФ ночью атаковала Украину разными типами дронов: сколько целей обезвредила ПВО
Аналитика
Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Путин хотел сделать Россию великой, а сделал великим НАТО: интервью с экс-директором ЦРУ Петреусом