Россияне ударили авиацией по границе Черниговской области, есть раненый

Россияне ударили авиацией по предприятию на границе Черниговской области. Сейчас известно об одном пострадавшем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram-канал оперативного командования "Север".

Фото: россияне ударили авиацией по границе в Черниговской области, есть раненый (t.me/ok_pivnich1)

Сейчас на месте событий работают группы правоохранителей и спасатели.

"Около 16:00 противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному предприятию в Семеновском районе", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Славянске (Донецкая область) сегодня раздались взрывы. Было слышно не менее 13 взрывов.

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