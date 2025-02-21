Россияне ударили авиабомбой по Харьковской области, пострадали пять человек

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Российская Федерация регулярно обстреливает инфраструктуру Украины управляемыми авиационными бомбами (КАБами), беспилотными летательными аппаратами (БпЛА), ракетами различных типов и артиллерией. Чаще всего под удары попадают прифронтовые области и населенные пункты Украины.

В ночь на 21 февраля россияне запустили по Украине 160 дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы с пяти направлений. В частности враг атаковал двумя баллистическими ракетами. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 87 дронов. В частности 70 БпЛА-имитаторов были локально потеряны.

Также этой ночью враг попал по промышленному объекту в Полтавской области, в результате чего возник масштабный пожар.

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