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Россияне ударили артиллерией по центру Берислава, есть пострадавший

Фото: россияне ударили артиллерией по центру Берислава, пострадавший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты ударили артиллерией по центру Берислава Херсонской области. Один человек получил ранения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Бериславской РГА Владимира Литвинова.

Как пишет Литвинов, в результате обстрела было повреждено здание магазина.

"К сожалению, один человек получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу", - добавляет глава РГА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты вчера обстреляли Донецкую область в результате чего погибли 4 человека.

Также сегодня было зафиксировано 3 прилета, вероятно из ствольной артиллерии, по границе Сумской области. Никто из гражданских не пострадал.

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