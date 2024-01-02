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РФ ночью атаковала "Шахедами" юг Украины: в Николаеве из-за обломков возник пожар

Украина, Вторник 02 января 2024 09:05
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РФ ночью атаковала "Шахедами" юг Украины: в Николаеве из-за обломков возник пожар Фото: в Николаеве из-за падения обломков дрона возник пожар (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 2 января атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. Силы ПВО отработали по вражеским целям, однако в Николаеве из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в гаражах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

"Ночная враждебная дроновая атака на юге была отработана максимально результативно. С вечера россияне двумя волнами запускали дроны с паузой более трех часов", - говорится в сообщении.

Первая волна продолжалась около часа, вторая - пять часов подряд.

Подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотников типа Shahed-131/136:

  • 3 - в Николаевской области;
  • 2 - в Днепропетровской;
  • 1 - в Херсонской.

В Николаеве из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в гаражах, который спасателям удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет.

Фото: последствия атаки РФ (t.me/SJTF_Odes)

Атака РФ по Украине 2 января

Российские войска ранним утром 2 января запустили по Украине ракеты. Под массированным ударом уже оказались Киев и Харьков, взрывы раздаются и в других регионах.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины атака дронов ПВО Николаев Пожар
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