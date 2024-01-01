Россияне вчера снова обстреляли ТЭС в прифронтовом регионе, - "Укрэнерго"

Российские террористы вчера, 31 декабря, в очередной раз атаковали одну из теплоэлектростанций в прифронтовом регионе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" .

"Вчера днем снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения", - говорится в сообщении.

Как отметили энергетики, в настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Атаки РФ по Украине

Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры.

О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

Прошлой ночью российские войска также запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова. Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.