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Россияне вчера более 50 раз обстреляли Херсон и область: есть разрушения и погибшие

Фото: россияне вчера более 50 раз обстреляли Херсон и область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в понедельник, 12 декабря, 57 раз обстреляли Херсонскую область. Оккупанты били по гражданским объектам, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

Оккупанты применили артиллерию, реактивные системы залпового огня и минометы.

"Под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в школу, стадион, медучреждения, линии электропередач, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома", - рассказал Янушевич.

Вследствие вражеских атак три человека погибли, еще 15 жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, днем в понедельник Херсон оказался под массированным обстрелом российских оккупантов. Тогда в ОВА сообщали о семи пострадавших и двух погибших.

Также на прошлой неделе враг нанес удар по медицинскому чреждению в Херсоне. Снаряды попали в родильное отделение больницы.

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