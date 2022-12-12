Херсон под массированным обстрелом: уже известно о 2 погибших и 5 раненых

Фото: Херсон в эту минуту под массированным обстрелом (Getty Images)

Днем в понедельник, 12 декабря, Херсон оказался под массированным обстрелом российских оккупантов. На эту минуту известно о 7 пострадавших, 2 погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.