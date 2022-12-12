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Херсон под массированным обстрелом: уже известно о 2 погибших и 5 раненых

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Херсон, Понедельник 12 декабря 2022 15:16
Херсон под массированным обстрелом: уже известно о 2 погибших и 5 раненых Фото: Херсон в эту минуту под массированным обстрелом (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Днем в понедельник, 12 декабря, Херсон оказался под массированным обстрелом российских оккупантов. На эту минуту известно о 7 пострадавших, 2 погибли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Враг атаковал микрорайон ХБК. На эту минуту известно о 7 пострадавших, 2 из них - погибли", - написал он.

Также бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров.

"Количество пострадавших сейчас неизвестно", - добавил Янушевич.

Как сообщалось, в Херсоне днем 12 декабря в очередной раз прогремели взрывы. Тревога в регионе не была объявлена.

Напомним, российские войска сегодня, 12 декабря, обстреляли жилой сектор в Херсоне. В результате атаки есть разрушения и пострадавшие.

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