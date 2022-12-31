Россияне били по Херсонской области из РСЗО, артиллерии и танков: есть раненые

Российские оккупанты в течение прошедших суток, 30 декабря, били по территории Херсонской области из РСЗО, артиллерии, минометов и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича .

В общей сложности захватчики обстреляли Херсонскую область 60 раз. Город Херсон противник атаковал 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома.

В результате вчерашних российских обстрелов два человека получили ранения.

Напомним, 29 декабря захватчики 81 раз обстреляли территорию Херсонской области.

В частности, оккупанты атаковали областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.

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