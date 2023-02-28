Россияне вчера 119 раз атаковали Херсон и область: били по жилым кварталам

Российские войска за минувшие сутки 119 раз атаковали территорию Херсона и Херсонской области. Враг обстреливал жилые кварты, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина сл ссылкой на сообщение Херсонской ОВА.
Мирные населенные пункты оккупанты атаковали из разных видов вооружения - РСЗО, минометов, артиллерии, танков, БПЛА и БМП.
"Херсон армия России обстреляла 18 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в школу, частные и многоквартирные дома", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что за сутки в результате обстрелов области ранения получили 3 мирных жителя.
Напомним, сегодня утром российские оккупанты обстреляли две общины Николаевской области - Очаковскую и Куцурубскую. За вчера эти территории подвергались атакам четырежды.
Также сообщалось, российские оккупанты в ночь на 28 февраля трижды били из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области.
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