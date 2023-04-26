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Россияне в очередной раз обстреляли Сумскую область: есть раненые и разрушения

Фото: россияне атаковали Сумскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 апреля, российские военные в очередной раз атаковали приграничные территории Сумской области. В результате обстрела есть раненые и повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской ОВА.

В течение дня россияне осуществили обстрелы приграничных громад - Белопольской, Эсманской, Юнаковской, Шалыгинской и Середино-Будской.

По территории Середино-Будской громады со стороны РФ был осуществлен обстрел громады из ствольной артиллерии - 15 прилетов, и из РСЗО "Град" - 4 прилета.

Кроме того, с вертолета по г. Середина-Буда выпущено четыре неуправляемых ракеты. В результате авиаудара повреждены четыре жилых дома.

Эсманскую общину россияне атаковали из миномета - зафиксировано 7 прилетов. В результате обстрела поврежден жилой дом местного жителя и надворные строения.

Россияне сбросили 18 мин на территорию Юнаковской громады. По результатам одного из обстрелов, были ранены двое жителей с. Басовка. Раненых доставили в больницу.

Кроме того, на территории громады подорвался на минитрактор. В результате взрыва в тракторе повреждено оборудование и выбиты стекла. Тракторист телесных повреждений не получил.

Из миномета и АГС.оккупанты обстреляли Белопольскую громаду, 15 прилетов и 30 выстрелов соответственно.

По Шалыгинской общине с территории РФ был осуществлен артобстрел - 2 прилета. В результате обстрела повреждены два жилых дома.

Всего за сутки на территории Сумской области зафиксировано 100 прилетов из миномета, артиллерии и АГС.

Напомним, ночью российские оккупанты обстреляли Дружковку Донецкой области. Под удар попал местный отдел полиции, ранения получили трое полицейских.

Кроме того, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области и повредили насосную станцию

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