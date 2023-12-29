Россияне убили женщину и ранили двоих мужчин в Донецкой области

Информацию о потерях среди людей обнародовала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева.

"28 декабря 2023 года армия РФ из артиллерии атаковала село Елизаветовка Покровского района. В результате чего получили ранения двое мужчин в возрасте 66 и 72 лет. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщила она.

Также во время очередного обстрела Авдеевки один из снарядов попал в многоэтажный дом. В результате удара погибла 71-летняя женщина, которая находилась в собственной квартире.

Прокуратура начала уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны" (по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Оперативная ситуация на фронте в Донецкой области

По данным Института изучения войны, украинские войска недавно продвинулись вглубь террикона к западу от Горловки и продолжают позиционные бои с российскими войсками.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 28 декабря на Авдеевском направлении Силами обороны отражены 11 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, а также 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Таврическом направлении декабрь стал самым тяжелым месяцем за весь 2023 год из-за постоянных штурмов россиян вблизи Марьинки и Авдеевки.

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