RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне убили женщину и ранили двоих мужчин в Донецкой области

Фото: российские захватчики продолжают нещадные обстрелы Донецкой области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Донецкой области от рук захватчиков продолжает гибнуть гражданское население. В результате атак в четверг, 28 декабря, в Авдеевке погибла женщина, а в селе Покровского района получили ранения двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Донбас.

Информацию о потерях среди людей обнародовала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева.

"28 декабря 2023 года армия РФ из артиллерии атаковала село Елизаветовка Покровского района. В результате чего получили ранения двое мужчин в возрасте 66 и 72 лет. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщила она.

Также во время очередного обстрела Авдеевки один из снарядов попал в многоэтажный дом. В результате удара погибла 71-летняя женщина, которая находилась в собственной квартире.

Прокуратура начала уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны" (по ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Оперативная ситуация на фронте в Донецкой области

По данным Института изучения войны, украинские войска недавно продвинулись вглубь террикона к западу от Горловки и продолжают позиционные бои с российскими войсками.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки 28 декабря на Авдеевском направлении Силами обороны отражены 11 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, а также 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Таврическом направлении декабрь стал самым тяжелым месяцем за весь 2023 год из-за постоянных штурмов россиян вблизи Марьинки и Авдеевки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обстрел АвдеевкиВойна России против Украины