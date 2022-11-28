Россияне убили еще двух человек в Донецкой области

За воскресенье, 27 ноября, российские оккупанты убили двух человек в Донецкой области. Это произошло во время обстрела Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

К тому же невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как добавил Кириленко в целом, начиная с 24 февраля в Донецкой области россияне убили 1230 человек, еще 2646 получили ранения.

По словам главы региона, еще 4 человека в области получили ранения.

"За 27 ноября россияне убили 2 гражданских в Донецкой области - в Курахово", - рассказал он.

Как сообщалось, российские военные обстреляли из артиллерии Курахово в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека, еще один получил ранения.

Также утром 27 ноября россияне обстреляли Авдеевку, один человек получил ранения.

Напомним, до этого оккупанты обстреляли Курахово 13 ноября. Тогда они попали в двухэтажный дом.

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