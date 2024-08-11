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Россияне убили мирного жителя в прифронтовой общине Запорожской области

Воскресенье 11 августа 2024 00:18
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Россияне убили мирного жителя в прифронтовой общине Запорожской области Иллюстративное фото (facebook.com/p/Сергей-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Оккупанты обстреляли гражданские здания в селе Новопавловка Ореховской общины Запорожской области. Погиб мирный житель, его жена получила ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВД Ивана Федорова.

Вражеская ракета попала в дом супругов. Женщина получила ранения, а мужчина погиб на месте.

Сегодня около 13:30 в Запорожской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики с юго-востока.

Напомним, в Запорожской области из-за постоянных обстрелов со стороны РФ начали строить подземные школы. Некоторые из них уже на стадии высокой готовности, другие – на начальных этапах. Школы строятся не только в Запорожье, но и в сельских общинах, в частности, в Кушугумской, Широковской, Беленьковской.

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