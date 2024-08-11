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Росіяни вбили мирного мешканця у прифронтовій громаді Запорізької області

Неділя 11 серпня 2024 00:18
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Росіяни вбили мирного мешканця у прифронтовій громаді Запорізької області Ілюстративне фото (facebook.com/p/Сергій-Крук)
Автор: Вадим Ребрина

Окупанти обстріляли цивільні будівлі у селі Новопавлівка Оріхівської громади Запорізької області. Загинув мирний мешканець, його жінка отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.

Ворожа ракета влучила у будинок подружжя. Жінка отримала поранення, а чоловік загинув на місці.

Сьогодні близько 13:30 у Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістики з південного сходу.

Нагадаємо, у Запорізькій області через постійні обстріли з боку РФ почали будувати підземні школи. Деякі з них вже на стадії високої готовності, інші - на початкових етапах. Школи будуються не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах, зокрема в Кушугумській, Широківській, Біленьківській.

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