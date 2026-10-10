RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне убили мальчика и ранили еще двоих детей на Днепропетровщине

17:02 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Враг продолжает охотиться даже на детей (Getty Images)

11-летний мальчик стал жертвой новой атаки российских захватчиков на Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом заявил глава местной ОГА(ОВА) Александр Ганжа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Из-за вражеской атаки на Никопольщине погиб 11-летний мальчик", - написал Ганжа.

По его словам, оккупанты сбросили боеприпас с беспилотника в Покровской общине.

Кроме того, указано, что враг ранил еще двух несовершеннолетних - 12-летнего мальчика и 10-летнюю девочку. Ганжа уточнил, что детей сразу госпитализировали.

"Медики оказывают всю необходимую помощь. Искренние соболезнования семье погибшего мальчика", - написал глава ОГА.

Атаки РФ на Днепропетровщину

В течение суток россияне более 10 раз атаковали пять районов области, применяя беспилотники и артиллерию.

В Днепровском районе поврежден склад логистической компании, а в Днепре-– автомобили коммунального предприятия.

По словам Ганжи, в Никопольщине под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Томаковская и Покровская общины.

В Кривом Роге и Зеленодольской общине российские войска били по инфраструктуре. А в Синельниковском районе атаковали Украинское общество, где возник пожар.

В Пятихатской общине Каменского района повреждена инфраструктура.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Днепропетровская областьДетиВойна России против Украины