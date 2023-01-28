Россияне из тяжелой артиллерии снова обстреляли Днепропетровскую область: подробности

"Не прекращаются обстрелы территорий нашей области. Сегодня два района Днепропетровской области снова попали под вражеский огонь, захватчики избивали по общинам из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Лукашук добавил, что утром ударили по Покровской общине в Никопольском районе. По его словам, туда прилетели около десяти снарядов.

Позже армия РФ атаковала Великомихайловскую общину в Синельниковском районе.

"Люди невредимы, это главное", - добавил глава облсовета.