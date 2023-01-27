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Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области из тяжелой артиллерии

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Днепропетровская область, Пятница 27 января 2023 20:53
Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области из тяжелой артиллерии Фото: Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области из тяжелой артиллерии (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 27 января, российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня оккупанты из тяжелой артиллерии били по двум районам области", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что днем во вражеский огонь там попала Марганецкая община. Позже российские войска атаковали Синельниковский район, а именно - Великомихайловскую территориальную общину.

"В обоих случаях - без пострадавших. Последствия атак уточняются", - добавил глава облсовета.

Напомним, что в среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.

Ранее сообщалось, что во вторник, 24 января, российские военные обстреляли населенные пункты Никопольского района в Днепропетровской области по тяжелой артиллерии.

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