Фото: Оккупанты обстреляли два района Днепропетровской области из тяжелой артиллерии (t.me/mykola_lukashuk)

В пятницу, 27 января, российские военные из тяжелой артиллерии обстреляли два района Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"В течение дня оккупанты из тяжелой артиллерии били по двум районам области", - говорится в сообщении. Лукашук отметил, что днем во вражеский огонь там попала Марганецкая община. Позже российские войска атаковали Синельниковский район, а именно - Великомихайловскую территориальную общину. "В обоих случаях - без пострадавших. Последствия атак уточняются", - добавил глава облсовета.